Barcellona, ultimatum a Dembele: rinnovo a ottobre o sarà fuori rosa

Calciomercato Barcellona: il club blaugrana attende una risposta da Ousmane Dembele per il rinnovo del contratto

Sono ore calde in casa Barcellona per il futuro di Ousmane Dembele. L’esterno offensivo francese dovrà decidere nel mese di ottobre se rinnovare il proprio contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Altrimenti, sarà messo fuori rosa fino alla sua cessione.

Chelsea, Liverpool, Juventus e Manchester United monitorano la situazione legata all’ex Borussia Dortmund.