Barcellona, vicino il rinnovo di ter Stegen: i dettagli

Secondo El Mundo Deportivo si avvicina il rinnovo di Ter Stegen e il Barcellona. Non c’è ancora accordo in termini economici ma c’è in termini di tempo.

Il club catalano e il portiere tedesco prolungheranno il proprio matrimonio per cinque anni. Il club vuole che continui e lui vuole continuare. Il problema è l’ingaggio, anche se è anche vero che, secondo fonti della trattativa, la differenza non è insormontabile. Si stanno avvicinando.