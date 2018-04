Barella che fa? Giulini: «L’Inter lo vuole, offerta del Lione»

Che ne sarà di Nicolò Barella? Il suo futuro sarà probabilmente lontano da Cagliari: il presidente Tommaso Giulini parla di Inter e, a sorpresa, Lione

L’Inter vuole Nicolò Barella, ma deve guardarsi da una nuova entrata per il centrocampista del Cagliari, ovvero il Lione. A rivelare il tutto è Tommaso Giulini, presidente dei sardi che stasera sfideranno i nerazzurri. Giulini ha anche un passato nell’Inter e non ha mai nascosto una simpatia per quella squadra, anche se da presidente l’ha sempre battuta a San Siro. Le farà un favore e le cederà il centrocampista? Chi lo sa, intanto Giulini stesso afferma: «Il giocatore piace a Ausilio, ma anche a altri. Mi dicono che il Lione avrebbe in mente un’offerta molto importante, quindi staremo a vedere».

Barella è un talento e in molte lo seguono. Giulini sa di avere in rosa una gallina dalle uova d’oro: «Vale tanto il suo cartellino, non parlo di cifre perché voglio che resti a Cagliari». Lo paragonano a Nainggolan e il presidente rossoblu è d’accordo, li vede come due calciatori simili. In più, Giulini pensa che Barella sia tra i migliori giovani italiani, se non il migliore. Il Cagliari, però, ha anche altre giovani pedine da tenere sott’occhio, come il nordcoreano Han. Sembrava a un passo dalla Juventus, ma Giulini a Il Corriere dello Sport conclude: «Dopo gennaio, non ci sono più stati contatti».