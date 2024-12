Barella: «Siamo migliorati molto quest’anno; gol di Lautaro? Sempre bello fare un assist ad un compagno»

Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro il Cagliari

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro.

INTER MIGLIORATA– «Siamo migliorati quest’anno, bisogna ringraziare il mister, questo è un gruppo incredibile, tutti vanno verso la stessa direzione, questo è più importante, anche più delle vittorie»

ASSIST- «Assist per il capitano? Sempre bello fare assist, ho sempre detto che preferisco l’assist al gol, questa è la verità. Sono contento per Lautaro, se lo merita, lavora per la squadra, tutti gli allenatori fanno un lavoro incredibile»

SUPERCOPPA- «Atalanta in Supercoppa? Sarà una bella partita, due squadre forti. Quest’anno hanno fatto un altro step per chiudere il gap, bisogna fare i complimenti a loro, vogliamo vincere contro tutti. Ci faremo trovare pronti per questa competizione»