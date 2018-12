L’Inter pensa ai top player ma anche ai giovani campioni. I nerazzurri seguono Barella, Tonali, Lincoln, Romero, Mancini e Trincao

L’Inter scalda i motori in vista del calciomercato invernale ma soprattutto in vista del calciomercato estivo. Beppe Marotta porterà la sua esperienza e i suoi metodi e non mancheranno i grandi colpi, le cessione illustri ma anche i colpi giovani. I nerazzurri si muovono su ogni fronte e Suning è pronto a mettere mano al portafogli. Tanti i giovani talenti monitorati dalla società nerazzurra: Barella, Tonali, Lincoln, Romero, Mancini e Trincao sono solo alcuni dei giovani seguiti dall’Inter.

I nerazzurri sognano un grande colpo alla Kroos, alla Modric o alla Milinkovic-Savic in mezzo al campo, ma non perdono di vista i grandi colpi del futuro. Nicolò Barella, Gianluca Mancini, e Sandro Tonali sono i primi nomi nella lista degli obiettivi dell’Inter per il mercato italiano. Poi occhio sempre a Lincoln nella possibile cessione di Gabigol ma il brasiliano piace anche al West Ham. E a Trincao, per stessa ammissione di Marotta «molto interessante». Nel mirino c’è anche Romero, difensore classe 1998 che si sta mettendo in evidenza nel Genoa. Tanti nomi, tanti giovani colpi e tanti milioni da spendere. L’Inter è pronta a dare battaglia per rinforzare la rosa di Spalletti.