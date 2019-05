Franco Baresi, storico capitano del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri e anche del futuro. Le sue parole

Parla Franco Baresi. Il capitano. L’ex rossonero ha detto la sua sulla Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dal match con il Bologna, a 40 anni esatti dopo la vittoria dello scudetto della stella, avvenuta proprio contro i felsinei: «Stavolta sarebbe meglio non ripetere quello 0-0 perché io credo ancora nel quarto posto del Milan». Baresi ha parlato di Liedholm: «Quello è stato il suo capolavoro. Eravamo una buona squadra, ma nessuno pensava che potessimo vincere lo scudetto, perché la Juventus e l’Inter erano favorite. E invece Liedholm, con il suo equilibrio e la sua ironia, diede una lezione a tutti. Ricordo che alla vigilia di un derby nascose anche a noi l’infortunio di Rivera».

Prosegue Baresi parlando del Milan attuale: «Chi prenderei per la squadra attuale? Facile: Rivera, perché era un campionissimo, un esempio in campo e fuori. Cosa direbbe Liedholm? Direbbe che ci vuole pazienza, perché lui era un tipo calmo, anche se ogni tanto si arrabbiava. Un personaggio come lui manca a tutto il calcio italiano, perché aveva carisma, eleganza e sapeva sempre vedere più lontano degli altri». Sul futuro del Milan: «Un passo per volta. Prima pensiamo a battere il Bologna, perché dobbiamo fare la corsa su noi stessi e se vinciamo le partite che rimangono il quarto posto è ancora possibile. Il Milan ha la fortuna di avere un grande pubblico che non ci ha mai abbandonato. Sono convinto che con questa nuova proprietà, i tifosi torneranno a rivedere un grande Milan. E lo dice uno che è stato due anni in B, ma poi ha vinto tutto. Perché dopo il buio torna sempre la luce. Basta avere pazienza, come direbbe Liedholm».