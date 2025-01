Bargiggia a Milannews24: «L’impatto di Conceicao determinante, Fonseca ha pagato due cose»

Le parole di Paolo Bargiggia in un’intervista esclusiva a Milannews24.com: ecco cosa ha detto sul cambio in panchina tra Fonseca e Conceicao

Paolo Bargiggia ha parlato in esclusiva a Milannews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sui rossoneri.

Il Milan di Conceicao è tornato da Riyad con la Supercoppa Italiana vinta. Cosa ne pensa dell’impatto del tecnico, considerato il poco tempo a disposizione?

«L’impatto di Conceicao è stato subito determinante oltre ogni più rosea attesa, pensando che aveva lavorato per otto giorni e non magari otto giorni pieni. Noi in Italia siamo abituati a giudicare dal risultato e avendo vinto non può che essere un impatto incredibile. Ma, anche se non avesse vinto, si è visto un Milan già cambiato, sin dalla partita contro la Juve. Tatticamente è partito con un 4-3-3, quando doveva difendersi ha fatto il 4-4-2, poi è passato alla difesa a 5. Abbiamo visto delle linee molto più ravvicinate, si è vista una mano diversa dal punto di vista tattico. L’aspetto che ha colpito di più e andrà verificato è l’atteggiamento. Una squadra coraggiosa, che non si è smarrita. Poi nella finale sono usciti Leao e Theo Hernandez, i due finiti nella critica con il precedente allenatore. Impatto mediatico, tecnico e psicologico molto importante».

Due dei giocatori discussi con Fonseca, Leao e Theo Hernandez, sono sembrati in netta ripresa: crede che Fonseca oltre ai risultati abbia pagato soprattutto il rapporto con loro due e con la squadra?

«Non penso che Fonseca abbia pagato per il cattivo rapporto con Theo e Leao, anche perché Hernandez dopo il successo parla anche di assunzione di responsabilità da parte dei giocatori, vuole dire che non aveva qualcosa da vendicare. Fonseca ha pagato due cose: la non chiarezza di messaggio tecnico-tattico e sicuramente un’ostinatezza nell’aver tenuto per toppo tempo un modulo con un centrocampo a due che andava molto in sofferenza. Un altro problema è avere una società che pubblicamente non lo sostenesse sulle scelte fatte, un silenzio assordante che secondo me ha scollato un po’ la squadra dal lavoro quotidiano».

