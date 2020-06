Bari, De Laurentiis: «Finalmente si riparte, ci attende un Mondiale!»

Bari, le parole del presidente Luigi De Laurentiis in merito alla possibilità data al club di disputare i playoff per salire in B

Il Bari potrà disputare i playoff per salire in Serie B. Questa una delle decisioni prese ieri durante il Consiglio federale. Il patron del club Luigi De Laurentiis oggi è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole in merito.

«Finalmente si riparte! Sono contento di poter ripensare al calcio, al Bari, dopo un periodo lungo e complesso. Il nostro si è dimostrato un gruppo unito, professionale, dallo spiccato senso di responsabilità, scrupoloso nel rispetto delle direttive. Sono stati mesi lunghi e difficili; tutti abbiamo fatto un sacrifici, conferma dell’unità e della professionalità di questo gruppo di lavoro. Faccio i complimenti a Reggina, Vicenza e Monza per la promozione. Noi siamo ripartiti con gli allenamenti individuali e con tutti i testi previsti in ottica ripresa collettiva verso il ritorno in campo, per giocarci fino all’ultimo sangue le nostre possibilità di promozione. Sarà un luglio caldissimo, infernale; siamo ora in attesa di capire quante squadre parteciperanno a questa fase. Ci aspetta un Mondiale, con partite secche e ricche di insidie ed incognite. Non resta che vincere; gli algoritmi sono stati i nostri incubi notturni in questo ultimo periodo, ma nel caso, vorrebbe dire che il calcio, e ancor più quello di Lega Pro, sarebbe in una difficoltà davvero importante».