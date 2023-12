Bari, Di Gennaro: «Il momento è delicato, serve una svolta»

Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore del Bari, sul momento delicato della squadra: «Due punti dai play out, inaspettato»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore del Bari, ha parlato al Quotidiano di Puglia del momento difficile della squadra, che è in piena zona retrocessione a due punti dai play out. Di seguito le sue parole.

MOMENTO DIFFICILE – «Il momento è delicato perché i risultati e le prestazioni non vengono. Domenica c’è stata anche la presa di posizione del direttore sportivo che ovviamente si è preso la responsabilità e ci ha messo la faccia dicendo che la squadra non ha fame ed è carente in alcune situazioni, che ha dei limiti. Ora, al di là di tutte le polemiche, bisogna guardare al campo e il campo dice che ci sono quattro partite prima di arrivare al mercato di gennaio, quattro partite nelle quali la squadra deve svoltare a livello di mentalità, di carattere, di cuore, di appartenenza. Serve dare qualcosa in più, altrimenti la situazione, vista la classifica, può diventare ancora più pericolosa. Il segno di responsabilità dato da Polito dovrà essere proiettato sul campo dalla squadra. Se non vengono i risultati è normale che nell’ambiente possa crearsi qualche problema, è un fatto normale».

MARINO – «I primi risultati avevano fatto sembrare che la squadra fosse in ripresa, anche se arrivati con prestazioni non brillantissime. Si va in ritiro e la responsabilità va suddivisa tra tutti, l’esperienza di questo allenatore dovrà portarlo a trovare i giusti correttivi. Siamo a due punti dai playout, nessuno se lo aspettava»