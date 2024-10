Baroni: «Affrontiamo una buona squadra. La Lazio in QUEL REPARTO deve fare questo lavoro»

Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia della sfida alla Lazio. Le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste

Vigilia di Europa League per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida al Nizza.

PARTITA – «Sicuramente domani abbiamo un avversario complicato, che fa un buon calcio, un 3-4-2-1 che diventa un 3-4-3: dovremo gestire la doppia ampiezza. I ragazzi stanno bene hanno recuperato, facciamo le ultime valutazioni. Lavoriamo a testa bassa perchè ci permette di colmare i limiti e crescere. Il gruppo è partecipativo e anche se abbiamo pochi allenamenti sono intensi e i ragazzi sono sempre attenti».

ENTUSIASMO E FORMAZIONE – «L’entusiasmo è uno degli aspetti più importanti che la squadra deve avere, come l’equilibrio, che è fondamentale. A me piace sentire il dolore quando c’è la sconfitta e “trasferirlo” alla squadra. L’aspetto prestativo e il lavoro sono i due aspetti che ti portano a raggiungere gli obiettivi. Ho dei ragazzi che lavorano forte, la mia attenzione e dello staff è rivolta a gestire queste risorse, tutte queste partite ravvicinate ti espongono a stress fisico e mentale che è quello più difficile da gestire. Qualcosa cambieremo, dobbiamo cercare queste energie e non ho dubbi sulle risposte che riceverò. Chi andrà in campo darà il massimo».

MEDIANI – «Il lavoro che devono fare i mediani è questo: spesso si dice tuttocampista, nella mobilità della squadra i centrocampisti devono avere molto equilibrio nelle due fasi e lì abbiamo tanti giocatori bravi che si spendono e vanno sostenuti. Da questo punto di vista al di là di chi va in campo, guardando al minutaggio, so che sarà un centrocampo all’altezza».