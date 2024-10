Lazio, Baroni SICURO: «Momento positivo, c’è la concentrazione massima. Sul rigorista dico QUESTA cosa». Le parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Baroni ha analizzato così la vittoria della Lazio contro il Nizza:

PAROLE – «Partita non facile, ma interpretata bene dai ragazzi. Ho avuto risposte importanti anche dai giocatori che non hanno giocato a Torino. È un momento positivo e c’è la concentrazione massima mia e dello staff nel lavorare e nel crescere perché abbiamo ancora margine di miglioramento. Io cerco sempre di liberare mentalmente i giocatori. Abbiamo giocatori forti davanti e durante la settimana dobbiamo lavorare per sostenere certi ritmi. C’è bisogno di sacrificio, solo così possiamo esprimere un bel calcio.

Tchaouna e Dele-Bashiru hanno grandissima qualità ma non pressavano nel primo tempo. Potevamo andare in difficoltà e così ho fatto i cambi. Fortunatamente abbiamo messo al sicuro il risultato e abbiamo gestito perché non era facile giocare su questo campo. Dai primi giorni di ritiro tutti si sono messi a disposizione e quando succede questo il lavoro viene accelerato. Devo ringraziare i ragazzi. Devo dimostrare a loro coraggio, ma sono tranquillo quando li vedo in campo. Il rigorista è Zaccagni ma ho tanti giocatori che possono tirarli. Me lo aveva chiesto anche Pedro, ma aveva già segnato quindi è giusto così».