Barton, dichiarazioni shock: «Il calcio? Gioco per omosessuali»

L’ex calciatore ha nuovamente usato toni molto forti per rendere note le proprie idee: ecco l’ultima uscita

L’ex calciatore Joey Barton ha attaccato senza peli sulla lingua il calcio inglese, facendo riferimento sul suo account X all’espulsione di William Saliba in Bournemouth-Arsenal dell’ultimo turno di Premier League.

BARTON – «Il calcio è un gioco per omosessuali. Lo dimostra la decisione nella partita Bournemouth-Arsenal. Non è mai espulsone. I gay hanno preso il controllo del calcio. Dovrebbe essere un gioco per uomini. Il calcio è gay»