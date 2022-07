Barzagli: «Scudetto? Pogba e Di Maria spostano gli equilibri a favore della Juve»

Andrea Barzagli, opinionista Dazn, ha parlato dello Scudetto in questa stagione ai microfoni di Tuttosport

SCUDETTO – «Spostano di più Pogba e Di Maria perché sono due. Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A, però i due acquisti della Juventus portano quella personalità e quella qualità che un po’ mancava. Pogba e Di Maria faranno ritornare grande la Juventus. Io non faccio i giochini di strategia come fanno gli allenatori nelle dichiarazioni. Metto Juventus e Inter alla pari, con alle spalle il Milan. E poi il Napoli».

