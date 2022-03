Bastoni: «Inter mai stata in crisi. Tridente Liverpool? Ho incontrato Ronaldo…». Le parole del difensore dell’Inter

Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Livepool-Inter.

TRIDENTE – «Ho già affrontato giocatori fortissimi come Cristiano Ronaldo. Mané, Salah e Diogo Jota sono dei grandissimi giocatori. Queste partite servono a chi come me non ne ha ancora giocate di così importanti per crescere. Il Liverpool è forte in tutti i settori del campo, dobbiamo giocare una grande partita di squadra. A Wembley con la Nazionale quest’estate ho già assaggiato la magia degli stadi inglesi: per fortuna è andata bene. Non vedo l’ora che arrivino le 9 di domani: se si ha paura di partite del genere, è meglio cambiare mestiere».

RISI – ««Il 5-0 dell’altro giorno non ha chiuso nessuna crisi perché non ce n’erano. Siamo un gruppo solido, non ci sono mele marce all’interno. Il 5-0 è la testimonianza dei giocatori che siamo e della fiducia che c’è in ognuno di noi».