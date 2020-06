Bayer Leverkusen Bayern Monaco: Havertz out ma il mercato non c’entra

Bayer Leverkusen Bayern Monaco: Kai Havertz non prenderà parte alla sfida contro il club bavarese. Il mercato non c’entra

Defezione dell’ultimo momento molto importante per il Bayer Leverkusen. Kai Havertz, infatti, non prenderà parte alla sfida contro il Bayern Monaco. Fonti del club riportano che il classe 1999 ha accusato problemi muscolare dopo la sfida contro il Friburgo e per questo risulta indisponibile.

C’è il mercato dietro il forfait del tedesco? Secondo la Bild no, l’assenza di Havertz non è legata a un possibile futuro in Baviera.