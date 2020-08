Bayer Leverkusen, Bosz carica: «Possiamo vincere l’Europa League»

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato delle possibilità di vincere l’Europa League da parte delle Aspirine

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha caricato la squadra in vista dell’impegno di questa sera contro il Rangers. Le Aspirine avevano vinto 3-1 il match d’andata. Le sue parole.

EUROPA LEAGUE – «Vedo che la mia squadra è in forma e non vedo l’ora che arrivi l’Europa League. La pausa è durata solo due settimane, la condizione non era completamente persa. L’atmosfera è buona perché abbiamo ancora la possibilità di vincere un titolo».

RIVALE PIÙ TEMIBILE – «Ammetto, ho guardato solo i Glasgow Rangers. Anche se dopo il 3-1 nella gara di andata tutti hanno detto che il ritorno sarebbe stata una formalità, so per certo che nel calcio nulla è mai scontato. I Rangers hanno già giocato cinque partite di preparazione e hanno vinto contro il Lione e il Nizza. Sarà quindi importante che la squadra e soprattutto io come allenatore siamo concentrati solo sugli scozzesi».