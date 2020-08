Bayer Leverkusen, Bosz: «Inter fortissima. Niente errori»

Peter Bosz ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico del Bayer Leverkusen

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro l’Inter.

INTER – «Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l’Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, troppi errori si pagano».

PUNTI DI FORZA – «Io voglio parlare solo della mia squadra, non del mio avversario. L’Inter ha grandissimi giocatori in rosa, non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro l’Inter, giocatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante».

MODULO – «Non parlo di tattica, la cosa che devo guardare sono i miei giocatori. Vogliamo essere protagonisti, vedremo poi cosa succederà domani».