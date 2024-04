Bayer Leverkusen, Matthaus: «Come il Barça di Messi e Iniesta»

Bayer Leverkusen campione di Germania: i complimenti di Lothar Matthaus alla squadra di Xabi Alonso: «Dominante come solo il Bayern di Pep»

Prima storica vittoria in Bundesliga per il Bayer Leverkusen, che con il 5-0 sul Werder Brema ottiene il primato con cinque giornate d’anticipo. A Sky Sport DE Lothar Matthaus ha commentato così il risultato della squadra di Xabi Alonso. Di seguito le sue parole.

«Raramente ho vissuto una stagione come questa da parte di una squadra. Un dominio così assoluto, e non solo in termini di risultati, è stato visto solo dall’FC Bayern sotto Pep Guardiola. Il Bayer ha qualcosa di simile al Barcellona, in termini di stile di gioco, di Messi , Iniesta e Xavi : possesso palla alto, passaggi rapidi, calcio con un solo tocco sono anche i punti di forza del Bayer 04″, dice Matthäus. Rispetto al calcio di Guardiola a Barcellona e Monaco, che si basava principalmente sul possesso palla, il Leverkusen impressiona anche per il suo gioco di transizione veloce».