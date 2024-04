Leverkusen, Xabi Alonso: «Dobbiamo vincere subito la Bundesliga»

Le parole di Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, in vista del match point per vincere la Bundesliga

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Werder Brema. Al Bayer Leverkusen mancano solo 3 punti per conquistare la Bundesliga.

PAROLE – «La squadra è concentrata e sul pezzo, ho fiducia e se ce la farà, avremo qualcosa da festeggiare. Ma ci sono 90 minuti da giocare per ottenere questa vittoria e ai miei giocatori ho detto di non pensare troppo a quello che potrebbe essere dopo. Ad ogni modo non è l’unico match-point a nostra disposizione ma sarebbe bellissimo vincere il titolo domenica, davanti ai nostri tifosi».