Crisi Bayern: la ribellione dello spogliatoio e il fattore Kroos - Calcio News 24

La crisi del Bayern e quella ribellione nello spogliatoio che sta facendo discutere molto. Kroos sta incidendo in questo periodo?

A guardare le cose da lontano può anche essere che si vedano un po’ meglio. Aritz Gabilondo, sul giornale spagnolo AS, offre una lettura piuttosto interessante della crisi del Bayern offrendo due motivazioni forti.

1) Lo spogliatoio è in crisi e da un bel po’ di tempo: «I pesi massimi hanno così tanta forza che fanno e disfano ciò che vogliono. Neuer, Müller e Kimmich hanno imposto il loro potere. Si sono messi contro lo staff tecnico di Nagelsmann in precedenza, proprio come oggi stanno facendo con quello di Tuchel. La manager della squadra Kathleen Krüger è completamente screditata dai giocatori. De Ligt, arrivato in pompa magna un paio di estati fa, si sente più fuori che dentro il club. Davies sta valutando un’offerta anche dal Real Madrid».

2) Il muro è caduto, Kroos lo ha abbattuto andandosene via dalla Germania a suo tempo: «Anche i giocatori tedeschi stanno vedendo che è possibile fare una grande carriera fuori dai tentacoli della Bundesliga e del Bayern, cosa impensabile fino a poco tempo fa per loro. Kroos ha aperto la strada e altri come Ter Stegen, Rüdiger e Gündogan lo hanno seguito con successo».