Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Bundesliga 2018/2019

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: formazioni ufficiali

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: probabili formazioni e pre-partita

Al ritorno dalla sosta delle Nazionali, la Bundesliga propone uno dei suoi più grandi classici. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si scontrano i padroni di casa del Bayern contro il Bayer Leverkusen. Le squadre, dopo sole due giornate di campionato, sono agli antipodi, i bavaresi in testa a punteggio pieno (6) e le Aspirine a quota 0, alla terzultima piazza solo per via della classifica avulsa. Le vittime del Bayern sono state Hoffenheim e Stoccarda, i rossoneri di Leverkusen hanno invece pagato dazio al cospetto di Wolfsburg e Borussia Moenchengladbach.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Javi Martinez; Muller, Thiago Alcantara, Robben, Ribery; Lewandowski

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Ozcan; Weiser, Tah, Dragovic, Wendell; Bender, Aranguiz; Bailey, Havertz, Brandt; Alario.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: i precedenti del match

I bavaresi contro il Bayer Leverkusen hanno un ruolino di marcia di 52 vittorie, 17 pareggi, 17 sconfitte. In campionato nei 39 scontri diretti in Bundesliga in casa del Bayern Monaco c’è stato soltanto uno 0-0.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: l’arbitro del match

Arbitra l’internazionale Tobias Welz, 41enne ufficiale di polizia. Dal suo taschino è facile che venga estratto un cartellino, la media è di circa 4 a partita.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen Streaming: dove vederla in tv

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen sarà trasmessa a partire dalle ore 15.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Arena (canale 204 dello Sky Box, in HD 245) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.