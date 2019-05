Il Bayern Monaco tra la finale di Coppa di Germania e gli scenari in panchina: Rumenigge svela il futuro di Kovac

Giornate campali in casa Bayern Monaco. In campo e dietro la scrivania. Perché, questa sera, i campioni di Germania scenderanno in campo contro il Lipsia per la finale di Coppa di Lega. Una competizione da conquistare per salutare al meglio tanti campioni che hanno concluso il proprio ciclo in Baviera, di fronte ad un avversario a caccia del suo primo trofeo da mettere in bacheca.

Ma non c’è soltanto il campo, appunto. Perché il Bayern deve ancora risolvere le proprie riserve circa la panchina della prossima stagione. Dove, salvo colpi di scena, siederà ancora il croato Niko Kovac. Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, il ceo del club Rumenigge.