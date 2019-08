Bayern Monaco e Barcellona, partenza falsa in campionato: pari per i bavaresi, sconfitti invece i blaugrana

La Bundesliga si è aperta questa sera con il deludente pareggio casalingo dei campioni in carica del Bayern Monaco, fermati sul 2-2 dall’Hertha Berlino. Ai bavaresi non è bastata la doppietta di Lewandowski: dopo sette anni di fila, così, non hanno inaugurato la stagione con un successo.

E peggio ancora è andata al Barcellona. I blaugrana, infatti, sono stati superati 1-0 allo scadere dall’Athletic Bilbao con una grande rete di Aduriz.