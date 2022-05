Ryan Gravenberch pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Fissate le visite mediche prima dell’annuncio

Come riferito da Fabrizio Romano, sono giorni decisivi per l’ufficialità di Ryan Gravenberch al Bayern Monaco. Il club ha già fissato le visite mediche del giocatore per la prossima settimana.

Accordo totale con l’Ajax, mentre l’olandese si legherà al club tedesco fino all’estate del 2027.