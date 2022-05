Bayern, Ag. Lewandowski: «Non si sente rispettato dal cda. Vuole partire»

L’agente di Lewandowski ha parlato del suo futuro al Bayern Monaco, delineando uno scenario che già si presumeva da tempo

L’agente di Robert Lewandowski, Zahavi, ha parlato ai microfoni della Bild sul futuro dell’attaccante polacco al Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni:

«Vuole partire quest’estate, a nessuno di noi importa dei soldi. La verità è che da qualche mese non si sente rispettato dal cda. Il Bayern ha perso Robert non solo come calciatore e come persona».