Bayern Monaco, Kahn: «Con De Ligt la difesa raggiunge un livello più alto»

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha commentato l’acquisto di Matthijs De Ligt da parte dei bavaresi

Olive Kahn ha parlato dell’arrivo di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco ai canali ufficiali del club bavarese.

LE PAROLE – «Matthijs de Ligt non solo impressiona nel calcio internazionale superiore per le sue qualità di gioco, ma anche come ragazzo che è sempre all’avanguardia in tutte le sue squadre. Ha imparato ad assumersi le responsabilità in giovane età. Una squadra forte non ha solo bisogno di un attacco forte e con questo trasferimento stiamo rafforzando la nostra difesa ad un livello assolutamente alto».