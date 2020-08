Bayern Monaco, Kahn: «Faremo di tutto per trattenere Alaba»

Oliver Kahn ha parlato del futuro al Bayern Monaco di David Alaba

David Alaba ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco nel 2021 e si starebbe già guardando intorno alla ricerca di una nuova squadra. Il club bavarese, però, vorrebbe trattenerlo come dichiarato da Oliver Kahn in conferenza stampa.

«Siamo in contatto con Alaba e il suo agente, siamo vicini. Come club vogliamo fare tutto quello che possiamo per trattenere David e il giocatore sa bene quello che ha e può avere al Bayern Monaco. Sono ottimista».