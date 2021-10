Bayern Monaco, Kimmich: «Pallone d’Oro? Individualmente non sono così bravo»

Joshua Kimmich ha commentato la sua esclusione dalla lista dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro

Intervistato dai microfoni di Sport1, Joshua Kimmich ha commentato la sua esclusione dalla lista dei possibili vincitori del Pallone d’Oro. Ecco le parole del giocatore del Bayern Monaco.

NESSUNA SORPRESA – «Non sono sorpreso, non sono un buon giocatore individuale. Non ho visto la rosa dei candidati, per me l’importante è che la squadra vinca».