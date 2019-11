Bayern Monaco: Muller è il re degli assist

Pur senza avere ancora segnato, Thomas Muller è fondamentale per la rifinitura dei bavaresi. Nessuno effettua tanti assist quanto lui

Dopo aver attraversato situazioni delicate nei rapporti con lo staff tecnico, può darsi che la partenza di Kovac possa convincere Thomas Muller a rimanere al Bayern Monaco. Il tedesco ha numeri da record nella rifinitura. Con 6 assist, è al primo posto tra i giocatori della Bundesliga in questa classifica.

Inoltre, con 0.65 Expected Assist ogni 90′, è il calciatore che nel campionato tedesco più volte si mette nelle condizioni di fare tirare un compagno. Non ha ancora segnato in stagione, ma Muller resta fondamentale per i bavaresi.