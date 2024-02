Bayern Monaco Muller: «Sono incazzato! Ci mancano le palle»

Le parole di Thomas Muller, centrocampista del Bayern Monaco, dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen

Non le manda a dire Thomas Muller dopo la sconfitta del Bayern Monaco nella sfida al vertice contro il Bayer Leverkusen, vinta dalle Aspirine. Di seguito le sue parole nel post partita.

«Ad essere sincero, sono incazzato. Per citare Oliver Kahn, quello che manca sono le palle. Stiamo mostrando approcci decisamente migliori in allenamento. Abbiamo giocatori di alto livello, non dovremmo subire così tanto la pressione. Ci mancano energie e freschezza quando giochiamo».