Il Bayern Monaco pensa a Rodri, centrocampista dell’Atletico Madrid, che piace anche dal Manchester City. Le ultime

Rodri al Bayern Monaco? E’ questa l’ultima idea del club bavarese in cerca di rinforzi di spessore per aprire un nuovo ciclo in terra tedesca ma soprattutto in campo europeo.

Sul centrocampista dell’Atletico Madrid ci sono diversi club, in particolare il Manchester City. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e secondo la Bild il Bayern sta pensando di versare quella somma nelle casse degli spagnoli.