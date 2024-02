Bayern Tuchel fino a fine stagione? L’idea del club e i sostituti

Tuchel resta fino a fine stagione? Il Bayern Monaco potrebbe anche decidere di cambiare, la lista di nomi per il futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro del tecnico tedesco dipenderà anche dai prossimi risultati. L’addio potrebbe verificarsi anche prima del termine della stagione in una scelta che poi spingerebbe la società a valutare nuovi allenatori. In cima alla lista dei desideri per la prossima stagione è Xabi Alonso, più staccati ci sarebbero anche Conte e Zidane o Mourinho. Tra le ipotesi come traghettatori ci sarebbero Solskjaer o come outsider anche Hoeness, nipote dell’ex Uli.