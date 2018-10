Becali, presidente Steaua, spara: «Dybala è un nano, meglio Morutan»

Il presidente dello Steaua Bucarest, Gigi Becali, all’attacco di Paulo Dybala: «É nano di 165 cm, il mio Morutan raggiungerà una valutazione enorme»

Dopo un inizio incerto, Paulo Dybala ha finalmente iniziato a tornare sui livelli da fuoriclasse assoluto come testimonia la splendida tripletta con la quale la Juventus ha schiantato lo Young Boys. Prestazione di assoluto livello senza Cristiano Ronaldo in campo, squalificato dopo l’espulsione ricevuta al ‘Mestalla’ di Valencia, in seguito ad uno scontro con Jeison Murillo. A quanto pare però, non tutti sono estimatori della ‘Joya’, nonostante una prova del genere: Gigi Becali, presidente dello Steaua Bucarest, si è lanciato in un attacco a sorpresa durante una conferenza stampa.

Il numero uno del club rumeno ha detto: «Dybala è alto 165 cm, è un nano. Molto meglio il mio Morutan (classe 1999, ndr) che è anche due volte più forte di Modric alla sua età. Ora non è più fuori dai primi undici al mondo, un confronto che non esiste». Becali fiducioso per l’esplosione del suo gioiello: «Sono sicuro che se nei prossimi anni ci qualificheremo per la Champions e se la Romania giocherà delle ottime qualificazione, il valore di Morutan schizzerà fino ai 100 milioni. E io lo venderò a 150». Arriverà la replica del numero 10 bianconero?