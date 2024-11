Belgio Italia, Arrigo Sacchi: «Mi aspetto una grande prova»

L’ex allenatore ha parlato della sfida valida per il girone di Nations League tra Belgio e Italia. Ecco il suo parere

Con un editoriale su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi esprime una serie di concetti relativi all’impegno di stasera dell’Italia. Ecco secondo l’ex Ct della Nazionale quel è il quadro che gli azzurri in Belgio si troveranno davanti e cosa devono fare per interpretare una prova all’altezza: Il Belgio è un avversario tutt’altro che malleabile, soprattutto perché gioca in casa e avrà il sostegno del pubblico. Dall’Italia di Spalletti mi aspetto una prestazione convincente sotto il profilo tecnico e pure dal punto di vista morale.

Che cosa si intende con i ltermine “morale”? Semplice. Tutti i giocatori devono aiutarsi l’uno con l’altro, come hanno fatto nelle ultime partite, devono correre e non risparmiarsi, devono dare l’anima sul campo e, in questo modo, si guadagneranno gli applausi. Perché, quando una persona fa tutto ciò che può, nessuno può rimproverargli nulla. Sono convinto che il commissario tecnico, che è un bravissimo allenatore e lo ha dimostrato di recente vincendo lo scudetto a Napoli, avrà battuto moltissimo su questo tasto: lui ama il gioco collettivo, nel quale tutti partecipano e nessuno è escluso, e per riuscire a raggiungere questo obiettivo è fondamentale avere il collettivo, cioè il gruppo. Mi sembra che l’Italia sia sulla strada giusta, anche se non dobbiamo illuderci perché, purtroppo, le ricadute sono sempre possibili».