Bellingham: «Real Madrid? Viene prima l’Inghilterra. Quel giocatore è stato veramente incredibile»

Le dichiarazioni del fuoriclasse del Real Madrid BELLINGHAM su quello che è il momento attuale dei blancos tra campionato e Champions

In un’intervista a ITV, l’attaccante del Real Madrid Bellingham ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla situazione della squadra.

LE PAROLE – «È un peccato. È un peccato. È un momento difficile della stagione. Non mi piace molto, ad essere sincero. Penso che l’Inghilterra venga prima di qualsiasi situazione di club. Si è parlato molto dei giocatori che si sono ritirati. Si è parlato molto dei giocatori che non si sono presentati. ma credo che quelli che si sono presentati siano stati straordinari. Curtis ha debuttato, ha segnato, ha giocato come ha fatto, è incredibile. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Ci sarebbero state un milione di scuse se non avessimo giocato bene o non avessimo superato la linea di metà campo, ma i ragazzi sono venuti fuori e hanno fatto il loro lavoro con grande professionalità. Siamo tornati nella massima serie, dove dobbiamo essere».