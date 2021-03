Belotti: «Periodo difficile ma finalmente ho recuperato la condizione»

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato nel pre partita della sfida di Serie A contro la Sampdoria. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

«Ho finalmente recuperato la condizione. È stato un periodo difficile, ho scoperto di essere positivo quando sono diventato papà. Non ho potuto toccare ne vedere mia figlia e ho rivisto la mia famiglia dopo 17 giorni. Devo dire che non sono stato malissimo, tranne un giorno in cui mi ha preso il mal di schiena ma alla fine è andato tutto bene».