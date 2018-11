Benatia contro i giornalisti di Sky: «Qualcuno diceva che non dovevo giocare»

Medhi Benatia, difensore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri in casa del Milan. Ecco le sue parole

Medhi Benatia è sceso in campo al posto di Leonardo Bonucci in Milan–Juventus. Una mossa a sorpresa che rischiava di costare cara perché il marocchino, già ammonito, ha commesso un fallo da rigore, con la mano in area ma l’arbitro lo ha giudicato involontario e di conseguenza non ha espulso il giocatore. Il calciatore bianconero ha parlato così a Sky Sport dopo la gara: «Ho saputo che sarei stato titolare ieri sera dopo la rifinitura. Fa piacere giocare delle gare così importanti, è importante per sentire fiducia. Ieri mentre facevo i massaggi con Ronaldo e Rugani in tv c’era uno che si chiedeva: ‘Perché gioca Benatia che sbaglia sempre le grandi partite?’. E allora ho pensato che dovevo giocare bene».

Prosegue Benatia: «Questo secondo me non è neanche corretto perché non è vero. Ho commesso degli errori ma ho dimostrato di essere un calciatore affidabile in tutti questi anni. Comunque per noi era importante vincere dopo la partita contro il Manchester United, anche perché ora c’è la sosta. Higuain? E’ stata una bella sfida. E’ un amico e un grandissimo giocatore, con molta classe, e sfidarlo ti richiede grande attenzione. Sul rigore sono stato un po’ sfortunato, ma nel totale della partita abbiamo fatto una bella fase difensiva. Espulsione? Non so cosa sia successo, io ho provato ad anticiparlo e lui mi ha colpito. Era arrabbiato e lo capisco, spero non prenda tante giornate di squalifica. E’ un bravo ragazzo, ci ha fatto vincere per due anni e nessuno alla Juve lo ha dimenticato, tutti hanno grande rispetto per lui».