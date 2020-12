Benevento, Barba: «Felice che stia aiutando la squadra a conquistare punti»

Federico Barba ha parlato al termine di Parma-Benevento

Federico Barba, difensore polivalente del Benevento, ha parlato ai microfoni di OttoChannel al termine della partita in casa del Parma terminata 0-0.

«Sono contento per i complimenti, giocare in più posizioni è sempre stata un’arma in più per me. Sono contento che le mie prestazioni stiano aiutando il Benevento a portare a casa i risultati, avevamo soltanto bisogno di un pizzico di fiducia dopo qualche passo falso che ci ha fatto male. Quanto alla gara di oggi, è vero che sono stato propositivo nelle ripartenze, ma ho il rimpianto per un cross semplice che ho sbagliato. Sono rammaricato, devo rivedere le immagini per correggere queste piccole cose che possono fare la differenza. La palla giusta poteva consentire ai nostri attaccanti di sbloccare lo 0-0, ma va bene così. In fase difensiva ho seguito le indicazioni del mister, mi sono adattato alle caratteristiche offensive degli esterni poiché mantenere la posizione diventa fondamentale quando affronti un avversario con individualità di un certo livello e con grande rapidità. A proposito di fase difensiva, voglio fare un grosso in bocca al lupo a Caldirola e lo aspettiamo presto in campo».