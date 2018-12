Benevento-Brescia highlights e gol: le azioni salienti del match della 19ª giornata della Serie B 2018/2019

Benevento-Brescia highlights e gol: i momenti principali della partita valida per la 19ª giornata della Serie B 2018/2019. Sfida d’alta classifica allo stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento dove la squadra di casa, allenata da Cristian Bucchi (28 punti e in zona playoff), riceve i biancazzurri di Eugenio Corini (secondi con 31). Entrambe le compagini vengono da una vittoria in campionato, rispettivamente su Padova e Cremonese. Al ‘Vigorito’, punti pesanti in palio: sanniti per raggiungere le più alte posizioni della classifica, lombardi per non perdere terreno dal Palermo capolista. Ecco i gol e gli highlights di Benevento-Brescia:

BENEVENTO-BRESCIA 0-1 – Bella azione del Brescia! Donnarumma crossa dalla sinistra, Torregrossa finta il movimento a centro area e poi taglia alle spalle di Di Chiara, per poi insaccare al volo!

BENEVENTO-BRESCIA 1-1 – Clamoroso svarione del giovane difensore del Brescia: torre di Asencio in area e tentativo di rinvio svirgolato di Cistana che disegna una parabola imprendibile per Alfonso!