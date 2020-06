Benevento, doppio colpo da Serie A: blitz per Glik e Schurrle

Il Benevento festeggia la Serie A con due colpi da urlo: intesa vicina con Glik, tentativo anche per Schurrle

Il Benevento sente profumo di Serie A dopo la matematica vittoria del campionato cadetto. Il direttore sportivo Pasquale Foggia non perde tempo ed è già a lavoro per costruire una squadra all’altezza della categoria.

Come riportato da Sky Sport, è vicina l’intesa con l’ex Torino Kamil Glik, attualmente al Monaco. Tentativo anche per André Schurrle, in prestito alla Spartak Mosca ma in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.