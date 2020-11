Benevento, Iago Falque: «Contro la Fiorentina possiamo fare risultato»

Iago Falque ha parlato in vista della partita che il Benevento affronterà contro la Fiorentina

Iago Falque, attaccante del Benevento, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prossima partita dei sanniti contro la Fiorentina.

«La Fiorentina ha giocatori importanti, è una squadra che può puntare all’Europa e col nuovo allenatore non si sa mai cosa può accadere. Ma non dimentichiamoci che anche loro sono in un momento non semplice e noi se facciamo una buona partita possiamo anche aspirare a fare risultato. Al Franchi non ho mai segnato, ma alla Fiorentina ho fatto gol all’Olimpico di Torino (2 ottobre 2016) partendo dalla trequarti e chiudendo con un tiro nell’angolo. Un bel gol».