Benevento, il presidente Vigorito annuncia: «Inzaghi ha rinnovato per il prossimo anno»

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha dato un’importante notizia prima della conferenza stampa di Filippo Inzaghi. Le sue parole riportate da TuttoBenevento.it

«Il mister ha già rinnovato per il prossimo anno, indipendentemente dai risultati E’ una cosa che avevamo deciso prima di Natale, forse il giorno stesso che ci siamo conosciuti. Avrei voluto dare la notizia tanto tempo fa perché oggi potrebbe rappresentare una conferma scontata e dovuta dai risultati. Pippo sarebbe stato confermato anche se stessimo lottando per non retrocedere. Lui e il suo staff sono il pezzo di mosaico che mancava a questa società»