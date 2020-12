Benevento, rottura del menisco per Caldirola: due mesi di stop

Luca Caldirola ha subito un grave infortunio: la rottura del menisco

Brutte notizie per Filippo Inzaghi e il Benevento. Il difensore Luca Caldirola, uno dei pilastri della squadra sannita, ha infatti riportato la rottura del menisco. Come riportato da Ntr24.tv, gli esami effettuati a seguito dell’infortunio contro la Juventus hanno dato il responso che nessuno si augura.

Caldirola dovrebbe tornare in campo tra circa un mese e mezzo, ma per non rischiare ricadute potrebbe restar fuori almeno due mesi.