Il Benevento rinuncia a Fernando Llorente e prova a chiudere per Eder: l’attaccante italo-brasiliano è in uscita dallo Jiangsu Suning

Il Benevento ha rinunciato a Fernando Llorente, ormai diretto all’Udinese, e prova a chiudere per Eder.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante italo-brasiliano è in uscita dallo Jiangsu Suning e potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia giallorossa.