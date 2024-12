Benfica Bologna 0-0: pareggio da parte dei rossoblu. Match molto anonimo

All’Estadio da Luz, il match valido per la 6ª giornata di Champions League 2024/2025 Benfica Bologna: sintesi, tabellino e cronaca live

All’Estadio da Luz Benfica Bologna si affrontano nel match valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Inizio di partita che sembra cominciare nel peggior modo possibile: i rossoblù vanno sotto subito con Pavlidis che trova il vantaggio, ma il VAR interviene e lo annulla per posizione di offside del greco. Pochi minuti dopo il bologna si fa vedere con Fabbian, ma la sua conclusione è completamente da rivedere. Primo tempo molto equilibrato dove le due squadre non sono riuscite a creare occasioni molto nitide al di là del gol annullato ai porotghesi a inizio partita. Nel finale volée di Di Maria che impegna Skorupski che si salva in corner.

SECONDO TEMPO

Al 46′ OCCASIONE BOLOGNA. Dallinga tenta una conclusione, Trubin respinge senza problemi. Buona parte della ripresa c’è una vera e propria pioggia di cartellini gialli dove vengono ammoniti Kökçü, Bah, Casale, Fabbian e Florentino. Al 65′ Di Maria ci prova con Skorupski che blocca. Il match finisce con un pareggio per i rossoblu.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Araujo., Fernandez; Kokcu, Florentino, Arusnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Lage.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Holm; Ferguson, Moro; Urbanski, Fabbian, Iling-Junior; Dallinga. All. Italiano.