Benfica, Schmidt: «Tutte le squadre possono vincere la Champions League, anche noi»

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria e il passaggio del turno in Champions contro il Brugge

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria e il passaggio del turno in Champions.

PAROLE – «Al momento non pensiamo alla finale, al momento penso al Maritimo che è la prossima partita di campionato dove vogliamo vincere. Siamo contenti di essere ancora in Champions, aspettiamo il sorteggio. Tutte le squadre possono vincere la Champions League, anche noi. Sappiamo anche cosa dobbiamo fare, dobbiamo rimanere umili ma abbiamo anche fiducia. Non è semplice giocare contro di noi, non ho desideri per il sorteggio».