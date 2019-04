Benfica, tifosi sbagliano Francoforte: finiscono a 600 km di distanza – FOTO

Benfica, alcuni tifosi portoghesi sbagliano Francoforte: si ritrovano a 600 km di distanza rispetto alla sede della partita – FOTO

Capita di sbagliare, a volte di poco, a volte di tanto. Ma questi tifosi portoghesi hanno davvero esagerato. Alcuni sostenitori del Benfica, sono partiti per la Germania per assistere a Eintracht–Benfica, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

I portoghesi però hanno sbagliato Francoforte: infatti si sono diretti a Francoforte sull’Oder, località tedesca che dista 600 km dalla più famosa Francoforte sul Meno, dove si è disputata la partita. Oltre il danno, la beffa per i portoghesi, dato che il Benfica è stato eliminato dai tedeschi.