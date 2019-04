Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter. Non mancano le frecciate

Nuove frecciate di Rafa Benitez all’Inter. Il tecnico, ora al Newcastle, è tornato a parlare della sua avventura in Italia nel 2010. Lo spagnolo arrivò dopo Mourinho e vinse il Mondiale per club, pochi giorni prima dell’addio: «Quando sono andato all’Inter mi avevano promesso degli acquisti, ma poi non è arrivato nessuno. Quando succedono queste cose poi arrivano le crisi. Avevamo 15 calciatori con età superiore ai 30 anni, c’erano giocatori di 36, 37 e 38 anni».

Prosegue Rafa Benitez: «Quell’anno ci furono tanti infortuni e inoltre alcuni calciatori non volevano accettare l’idea di dare spazio a uno come Philippe Coutinho, che all’epoca aveva 18 anni. C’era un giocatore che aveva vinto il triplete pochi mesi prima che non riusciva a capire perché Coutinho dovesse avere più spazio di lui».