Benitez: «Serie A spettacolare grazie a una concorrenza più elevata. Le 7 vittorie di fila del Napoli hanno questo significato. Non avere la Champions non è un vantaggio per Conte»

Le parole di Rafa Benitez, ex allenatore spagnolo, sulla striscia di vittorie del Napoli di Antonio Conte in Serie A. Tutti i dettagli

Rafa Benitez ha allenato il Napoli e ha vinto una Champions League con il Liverpool. É l’uomo perfetto per ragionare su una considerazione proposta da Thiago Motta al termine di Napoli-Juventus: loro non hanno il peso delle coppe, perciò è normale che nella ripresa abbiano più energia. Il tecnico spagnolo su La Gazzetta dello Sport propone una visione decisamente diversa.

7 VITTORIE CONSECUTIVE – «E basterebbero questi successi per farsi un’idea della forza della squadra di Conte e del suo allenatore. É entrata in una serie di partite difficilissime – l’Atalanta prima, la Juventus dopo – e ne è uscita non soltanto con due vittorie ma con due rimonte incredibili. Questo dimostra la statura dei giocatori, la personalità che le ha dato il suo tecnico e il lavoro che si nasconde dietro questo exploit».

IL NAPOLI NON HA LE COPPE – «É vero che ogni tre giorni si fa tanta fatica ma io aggiungo pure che le partite – la cosa più bella del calcio – diventano un aspetto allenante e come tale i tecnici sanno sfruttarle. Io credo che ad un allenatore come Conte, con la sua storia, avere anche la Champions League farebbe assai piacere. Non è colpa sua se non ce l’ha, sappiamo come è andata nella passata stagione, e allora prova a trarre il massimo dal calendario che gli propone la stagione. Resto convinto che se dovesse scendere in campo anche al mercoledì, non perderebbe stimoli, anzi li troverebbe, e piuttosto che pensare al rischio della stanchezza si gusterebbe il sapore di una manifestazione internazionale. Nessuno nega il dispendio di energia, pochio pensano alle motivazioni e agli stimoli che certe sfide alimentano».

UN CAMPIONATO APPASSIONANTE – «Migliore degli ultimi due, in cui prima il Napoli e poi l’Inter hanno fatto corsa a sé ed hanno tolto qualsiasi dubbio da febbraio o da marzo. E questa concorrenza eleva lo spettacolo della Serie A, la rende più emozionante, la tiene brillante sino a quando sarà possibile».