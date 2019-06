Bennacer Fiorentina, Corsi: «Trattativa in stand by». Ecco perché

La trattativa tra Empoli e Fiorentina per Bennacer subisce un rallentamento: la spiegazione del presidente Corsi

Il presidente dell’Empoli Corsi a TMW Radio ha rivelato gli aggiornamenti per la trattativa che può portare Bennacer alla Fiorentina.

Ecco le sue parole:«C’è un interesse della Fiorentina su Bennacer ma la questione è in stand by perché il giocatore non vuole distrarsi dalla Coppa d’Africa. I procuratori stanno però parlando con i vari club. La Fiorentina è un’ambizione per tanti giocatori, anche per lui».